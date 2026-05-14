На этом в эфире 24 Канала отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, напомнив, что США стянули вблизи Ирана четыре авианосные группы, поэтому ситуация на Ближнем Востоке может в дальнейшем обостриться.

Визит Дональда Трампа в Пекин продлится три дня. Он прибыл в Китай 13 мая и будет находиться там до 15-го. Как отметил главный консультант Нацинститута стратегических исследований, главной темой на повестке дня станет торговля.

Потому что США еще при первой каденции Трампа начали осуществлять шаги, которые были нацелены на "демонтаж" Всемирной торговой организации. Соединенные Штаты считают, что проигрывают от правил, которые ею продуцируются. А значит им надо или их корректировать, или ликвидировать ВТО,

– озвучил Ус.

А вот Китай наоборот выигрывает от либерализации мировой торговли, открытия рынков, ведь страна, как подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований, давно превратилась в основную фабрику в мире, которая производит большой объем продукции. По словам Уса, Пекину не желательно, чтобы были ограничения свободной торговли.

Основная тема этих переговоров – какое будущее будет у архитектуры мировой торговли: будет ли продолжаться либерализация, или все же будут определенные исключения. Конечно, будут и другие вопросы,

– прогнозирует Ус.

Он не исключает, что во время разговора Трампа и Си будет затронута тема российско-украинской войны, но уверен, что она не станет ключевой за столом переговоров. Ус объяснил, что для лидеров этих стран есть более приоритетные вопросы: по Тайваню, Ирану, китайских инвестиций в Венесуэлу.

Заметьте! Трамп совершил визит в Китай впервые за последние 9 лет. Президент Соединенных Штатов прибыл в сопровождении известных бизнес лиц – Илона Маска и Тима Кука. Его встретили торжественно с почетным военным караулом и оркестром.

Трамп не смог улучшить свою позицию перед визитом в Пекин

Свою поездку в Китай американский лидер переносил из-за событий на Ближнем Востоке. Она должна была состояться в конце марта – начале апреля, но ее отложили на май. Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко отметил на том, что и сейчас Трамп не в слишком выгодном положении, но уже оттягивать встречу с Си не мог, поэтому приехал на переговоры.

По мнению Буряченко, Трамп предпочтет продолжить торговое перемирие с Китаем, которое началось осенью 2025 года. Пекин начал ограничивать продажу американцам редкоземельных металлов, а они, как известно, являются крайне необходимыми для высокотехнологичных отраслей. Китай держит контроль над 80 – 90% мощностей по переработке таких металлов.

Буряченко даже предполагает, что Трамп решил начать военную операцию в Иране, надеясь на успех и получение "козырей", которые мог бы использовать во время разговора с Си. Ведь именно в Китай в основном Иран экспортирует свою нефть.

Стоит ли Украине ожидать сдвигов после встречи Трампа и Си?

Ранее председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук высказался о том, что тема вокруг Украины во время разговора Трампа и Си Цзиньпина может быть обсуждена, но Киеву не следует надеяться, что американский лидер будет отстаивать ее интересы. Ведь, по его убеждению, тот симпатизирует Путину.

Рыбачук видит, что на помощь Украине из-за позиции Китая могут прийти не США, а Европа. Он объяснил это тем, что для китайской стороны важным является не американский рынок, а европейский, поэтому он заинтересован в хороших отношениях с ЕС. Европейцы могли бы расширить торговлю с Пекином, но в ответ будут ожидать отказа Си помогать Путину продолжать войну.