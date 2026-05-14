На цьому в етері 24 Каналу наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, нагадавши, що США стягнули поблизу Ірану чотири авіаносні групи, тож ситуація на Близькому Сході може надалі загостритись.

Візит Дональда Трампа до Пекіна триватиме три дні. Він прибув до Китаю 13 травня і перебуватиме там до 15-го. Як зазначив головний консультант Націнституту стратегічних досліджень, головною темою на порядку денному стане торгівля.

Тому що США ще за першої каденції Трампа почали здійснювати кроки, які були націлені на "демонтаж" Світової організації торгівлі. Сполучені Штати вважають, що програють від правил, які нею продукуються. А отже їм треба або їх коригувати, або ліквідовувати СОТ,

– озвучив Ус.

А от Китай навпаки виграє від лібералізації світової торгівлі, відкриття ринків, адже країна, як підкреслив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, давно перетворилась на основну фабрику у світі, яка виробляє великий обсяг продукції. Зі слів Уса, Пекіну не бажано, аби були обмеження вільної торгівлі.

Основна тема цих перемовин – яке майбутнє буде в архітектури світової торгівлі: чи буде продовжуватись лібералізація, чи все ж таки будуть певні винятки. Звісно, будуть й інші питання,

– прогнозує Ус.

Він не виключає, що під час розмови Трампа і Сі буде порушена тема російсько-української війни, але впевнений, що вона не стане ключовою за столом переговорів. Ус пояснив, що для лідерів цих країн є пріоритетніші питання: щодо Тайваню, Ірану, китайських інвестицій у Венесуелу.

Зауважте! Трамп здійснив візит до Китаю вперше за останні 9 років. Президент Сполучених Штатів прибув у супроводі відомих бізнесових осіб – Ілона Маска і Тіма Кука. Його зустріли урочисто з почесною військовою вартою та оркестром.

Трамп не зміг покращити свою позицію перед візитом до Пекіна

Свою поїздку до Китаю американський лідер переносив через події на Близькому Сході. Вона мала відбутися наприкінці березня – початку квітня, але її відтермінували на травень. Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко зауважив на тому, що й зараз Трамп не в надто вигідному становищі, але вже відтягувати зустріч з Сі не міг, тож приїхав на переговори.

На думку Буряченка, Трамп волітиме продовжити торговельне перемир'я з Китаєм, яке почалося восени 2025 року. Пекін почав обмежувати продаж американцям рідкісноземельних металів, а вони, як відомо, є вкрай необхідними для високотехнологічних галузей. Китай тримає контроль над 80 – 90% потужностей з переробки таких металів.

Буряченко навіть припускає, що Трамп вирішив розпочати військову операцію в Ірані, сподіваючись на успіх та здобуття "козирів", які міг би використати під час розмови з Сі. Адже саме до Китаю здебільшого Іран експортує свою нафту.

Чи варто Україні очікувати на зрушення після зустрічі Трампа і Сі?

Раніше голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук висловився про те, що тема довкола України під час розмови Трампа і Сі Цзіньпіна може бути обговорена, але Києву не слід сподіватися, що американський лідер буде відстоювати її інтереси. Адже, за його переконанням, той симпатизує Путіну.

Рибачук вбачає, що на допомогу Україні через позицію Китаю можуть прийти не США, а Європа. Він пояснив це тим, що для китайської сторони важливім є не американський ринок, а європейський, тому він зацікавлений у гарних відносинах з ЄС. Європейці могли б розширити торгівлю з Пекіном, але у відповідь очікуватимуть відмови Сі допомагати Путіну продовжувати війну.