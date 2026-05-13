Про це інформує служба швидкого реагування Білого дому Rapid Response 47.

Які деталі візиту Трампа до Китаю?

Уперше за останні 9 років Дональд Трамп здійснив візит до Китаю. У цій поїздці американського лідера супроводжує низка впливових представників бізнесу, зокрема Ілон Маск та Тім Кук.

Як відомо, зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном запланована на завтра, 14 травня. Очікується, що політики обговорять перебіг війни в Ірані, а також торкнуться теми торгівлі та продажу американської зброї Тайваню.

Дональд Трамп прибув до Китаю: дивіться відео

Трампа супроводжують у Пекіні Маск та Кук: дивіться відео