Політтехнолог Тарас Загородній, коментуючи ці заяви, у розмові з 24 Каналом висловив думку, що очільник Кремля насправді блефує.

Зустріч Зеленського і Путіна: чому вона малоймовірна?

За переконанням політтехнолога, для російського диктатора провести пряму зустріч з українським президентом означатиме програш, адже він не вважає Україну суб'єктом. Навіть у випадку з пропозицією про перемир'я задля проведення параду на 9 травня він звертався не до українських представників, а до американської сторони – Трампа.

Я вважаю, що Путін не збирається зустрічатися з Зеленським, адже це для нього буде політична поразка, визнання суб'єктності України й Зеленського, його легітимності,

– озвучив Загородній.

Зі слів політтехнолога, діалог з Зеленським для очільника Кремля стане справжньою внутрішньополітичною поразкою, яка, на його думку, сприятиме небезпечним тенденціям для Путіна всередині Росії. Тому Загородній вважає малоймовірним, що така зустріч можлива. Він переконаний, що очільник Кремля не змінить свою риторику.

Путін не погодиться на зустріч в іншій країні. Він же сказав, що готовий зустрітися з Зеленським для фінального підписання документів. Що це означає? Це означає для нього, що Україна повинна виконати його вимоги капітуляції, які він публічно озвучував,

– пояснив Загородній.

Нагадаємо, що Москва не раз заявляла, що для припинення вогню Україна повинна вийти з чотирьох своїх областей, які Путін вніс до російської конституції, а також відмовитись від планів вступити в НАТО.

Підсумовуючи, політтехнолог наголосив на тому, що наміри Росії припиняти війну нині не проглядаються. Чергові удари по Україні після завершення перемир'я є підтвердженням того, що Путін буде продовжувати вести бойові дії, поки він перебуває при владі.

Путін пом'якшив риторику: що за цим криється?

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко звернув увагу на те, що російський диктатор не просто заявив, що готовий зустрічатися з Зеленським, а й допускає таку зустріч на території інших держав. Раніше він озвучував ультиматум, що такі переговори можуть бути лише у Москві.

До того ж Путін заговорив про те, що нібито війна йде до завершення. На думку Чаленка, це з його боку риторичний прийом. Він прагне, аби його заяви були синхронними з тими, які лунають з вуст Трампа. Крім того, у такий спосіб намагається вдавати, нібито скоро Україна капітулює.

Російський диктатор також допустив залучення до переговорів європейців (озвучив кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Шредера). Зі слів політолога, Путін такими висловлюваннями пом'якшив позицію щодо можливості участі третіх сторін.

В ОПУ озвучили, за яких умов риторика Кремля дійсно зміниться?

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк переконаний, що Москва буде готова до перемовин будь-де, а склад російської переговорної групи зміниться з випадкових персонажів на впливових осіб Кремля. Це, з його слів, станеться за умови значного знищення військових спроможностей Росії та її нафтової сфери.

Подоляк прогнозує, що коли у росіян не буде змоги експортувати той обсяг нафти, який вони продавали у період 2024 – 2025 років, то в Росії загострюватимуться проблеми серед еліт. Це швидко посприяє готовності реально сідати за стіл переговорів. Він додав, що Захід має підтримувати СОУ, аби ті могли масштабно атакувати об'єкти нафтової інфраструктури Росії. Тоді росіяни будуть зговірливішими.