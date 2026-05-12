Про атаки Росії розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Що Ігнат розповів про російські атаки?

За слова Ігната, українська розвідка зафіксувала передислокацію російської тактичної авіації та її активність на аеродромах базування.

Було багато повідомлень, і вони з'являються не просто так – у нас є розвідка, дані від партнерів і власні розвідувальні сили,

– заявив Ігнат.

Він додав, що Росія "перекидає" авіацію на дальні рубежі для того, щоб уберегти літаки від українських безпілотників та убезпечити їх від можливих атак.