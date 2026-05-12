Про наслідки ворожої атаки повідомили в Київській ОВА.

Дивіться також В одній із західних областей закликають бути уважними до тривог найближчі 3 дні

Які наслідки російської атаки?

В ніч на 12 травня окупанти атакували Київщину.

У Фастівському районі внаслідок ворожих ударів пошкоджено дитячий садок, виникла пожежа покрівлі, а в розташованому поруч 4-поверховому будинку вибито вікна.

Також пошкоджено два приватні будинки. За інформацією голови Київської ОВА Миколи Калашника, постраждалих, на щастя, немає.

На місцях працюють усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань,

– заявив Калашник.