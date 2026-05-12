Гучно було близько 6:12. Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибухи у Миколаєві?

Усю ніч російські ударні безпілотники фіксували у межах Миколаївської області.

Востаннє Повітряні сили попередили про небезпеку о 6:09.

Нова група БпЛА з півдня курсом на Миколаїв,

– писали там.

А уже за декілька хвилин у місті пролунали вибухи.

Місцева влада наразі не коментувала можливих наслідків атаки.

До слова, гучно також було у Києві. Унаслідок падіння уламків БпЛА на дах багатоповерхівки на Оболоні виникла пожежа, яку уже ліквідували. Про постраждалих інформації немає.

Окрім того, росіяни атакували Дніпро. Поранено одну людину. Була пожежа, пошкоджена транспортна інфраструктура.

"Перемир'я" закінчено

"Перемир'я" між Росією та Україною, яке мало тривати з 9 до 11 травня, закінчилося. Його ініціював президент Трамп. Але фактично це сталося за ініціативою диктатора Путіна, який просто хотів провести парад 9 травня.

Володимир Зеленський погодився на пропозицію. До того ж Росія погодилася на обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

У період "перемир'я" російські атаки не припинялися, тиск на фронті також. Наприклад, офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк в ефірі 24 Каналу розповів, що в їхній зоні відповідальності ситуація суттєво не змінилася. А 12 травня Росія повернулася до більш масованих атак на цивільних.