Про роботу ППО у регіоні інформує ОВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Перемир'я" закінчилося – тривога у Києві, у небі України літають "Шахеди": де є загроза удару

Що відомо про обстріл Києва вночі 12 травня?

Повітряну тривогу у Києві оголосили 12 травня вночі, о 03:34. За повідомленнями Повітряних сил, до столиці прямували дрони російської армії. Монітори підрахували, що загалом їх було понад три десятки.

За кілька хвилин кияни почули гучні звуки – вибухи, роботу Протиповітряної оборони. Про загрозу дронів інформували й у Київській ОВА: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".

У Києві також чутно роботу Протиповітряної оборони. Над Києвом зараз ворожі БпЛА. Будь ласка, будьте в безпеці до відбою тривоги. Може бути гучно,

– написав очільник Київської МВА Тимур Ткаченко у телеграмі.

Про наслідки обстрілу ворога докладної інформації на момент публікації ще не було. Але вже відомо, що в Оболонському районі уламки дрона впали на дах 20-поверхового житлового будинку. Загроза триває.

Що передувало цій атаці на Київ?

"Перемир'я" між Росією та Україною, яке мало тривати з 9 до 11 травня, ініціював президент США Дональд Трамп. Фактично це сталося за ініціативою Володимир Путіна, який хотів спокійно провести свій так званий "парад".

Володимир Зеленський погодився на це, адже росіяни своєю чергою погодилися на обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, чого довго робити не хотіли. І от настало 12 травня, "перемир'я" закінчилося, і Росія знову масовано атакувала Україну "Шахедами".