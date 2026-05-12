О работе ПВО в регионе информирует ОВА. Рассказываем, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева ночью 12 мая?

Воздушную тревогу в Киеве объявили 12 мая ночью, в 03:34. По сообщениям Воздушных сил, в столицу направлялись дроны российской армии. Мониторы подсчитали, что в целом их было более трех десятков.

Через несколько минут киевляне услышали громкие звуки – взрывы, работу противовоздушной обороны. Об угрозе дронов информировали и в Киевской ОВА: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

В Киеве также слышно работу Противовоздушной обороны. Над Киевом сейчас вражеские БпЛА. Пожалуйста, будьте в безопасности до отбоя тревоги. Может быть громко,

– написал глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко в телеграме.

О последствиях обстрела врага подробной информации на момент публикации еще не было. Но уже известно, что в Оболонском районе обломки дрона упали на крышу 20-этажного жилого дома. Угроза продолжается.

Что предшествовало этой атаке на Киев?

"Перемирие" между Россией и Украиной, которое должно было длиться с 9 по 11 мая, инициировал президент США Дональд Трамп. Фактически это произошло по инициативе Владимир Путина, который хотел спокойно провести свой так называемый "парад".

Владимир Зеленский согласился на это, ведь россияне в свою очередь согласились на обмен пленными в формате 1000 на 1000, чего долго делать не хотели. И вот наступило 12 мая, "перемирие" закончилось, и Россия снова массированно атаковала Украину "Шахедами".