О последствиях вражеской атаки сообщили в Киевской ОВА.

Какие последствия российской атаки?

В ночь на 12 мая оккупанты атаковали Киевскую область.

В Фастовском районе в результате вражеских ударов поврежден детский сад, возник пожар кровли, а в расположенном рядом 4-этажном доме выбиты окна.

Также повреждены два частных дома. По информации председателя Киевской ОВА Николая Калашника, пострадавших, к счастью, нет.

На местах работают все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенных разрушений,

– заявил Калашник.