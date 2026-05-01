В регионе работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Смотрите также "Шахеды" снова атакуют Украину: БПЛА летят в направлении Киева

Какие детали атаки известны?

Заметим, что сначала воздушную тревогу объявили для Броварского района, это произошло ориентировочно в 10:10. Вскоре после этого об опасности также сообщили Бориспольский, Обуховский и Белоцерковский районы.

Около 10:51 в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении ударных дронов в направлении Киевской области с севера Черниговской и запада Черкасской областей. Впоследствии уточнили о фиксации БПЛА на востоке и юге региона.

В 11:16 областная военная администрация сообщила о фиксации беспилотников в воздушном пространстве региона. Местные власти заверили, что по российским дронам в области уже работают силы противовоздушной обороны.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в публикации.

По состоянию на момент публикации никакой дополнительной информации о потенциальных последствиях российской атаки не указывают, данных о возможном наличии пострадавших не указывают. Все детали местные власти очевидно предоставят позже.

Что известно о ночной атаке?

Ночью россияне атаковали беспилотниками Николаев. Под ударом, в частности, оказались объекты энергетики и гражданская инфраструктура. В результате обстрела вспыхнули пожары, известно о по меньшей мере трех пострадавших.

Также массированной атаке подвергся Харьков, в городе фиксируют ряд попаданий беспилотников. В частности, есть последствия в Киевском, Холодногорском, Салтовском, Немышлянском и Слободском районах, пострадал человек.

Кроме вышеупомянутого, российская армия также нанесла удар по Одессе. Произошли попадания в по меньшей мере две многоэтажки. Известно, что в одном из домов вспыхнул пожар на 11 и 12 уровнях, пострадали 2 человека.