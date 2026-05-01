О последствиях обстрела рассказали в Одесской ГВА. Вот какая информация есть на данный момент.

Что известно об обстреле Одессы 1 мая и его последствиях?

Одесса оказалась под атакой "Шахедов" из акватории Черного моря ночью 1 мая, примерно между 1 и 2 часами. Воздушные силы предупредили об угрозе, мониторы же насчитали около 15 дронов.

После этого в Одессе прогремела серия взрывов. Впоследствии городская военная администрация проинформировала о последствиях обстрела. На 3 утра известно следующее:

Произошел пожар в 16-этажке.

в 16-этажке. Є попадание в другой многоэтажный дом в еще одну многоэтажку, и там возгорание на 11 и 12 уровнях.

Информация о пострадавших и объем разрушений уточняется.



Один из пожаров в Одессе после атаки БпЛА / Фото ГВА

Где еще раздавались взрывы в эти сутки?

Днем в Днепре была атака БпЛА, также Воздушные силы предупреждали о приближении вражеской ракеты. Из-за взрыва погиб человек, еще 18 получили ранения.

Вечером же в Николаеве прозвучала серия взрывов в результате атаки российскими беспилотниками. После взрывов произошел пожар, есть повреждения в частном секторе и многоквартирного дома.