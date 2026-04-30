Об этом сообщает Общественное Днепр.

Что известно о взрыве в Днепре?

Днем 30 апреля в Днепре прогремел взрыв. Над городом поднялся густой дым, пострадал Днепровский район, сообщил начальник ОВА Ганжа.

Погиб 1 человек, еще 4 – получили ранения. Госпитализированы 3 человека: 65-летний мужчина в тяжелом состоянии, а женщины 43 и 54 лет в среднем состоянии тяжести. Мужчина 59 лет получил помощь на месте.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении вражеских БпЛА к Подгороднему с севера и Синельковщины.

В 10:56 военные предупредили о курсе вражеской ракеты из Донецкой области на Днепропетровщину.



Дым в Днепровском районе после атаки / Фото Днепропетровской ОГА

