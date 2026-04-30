Об этом сообщает Общественное Днепр.
Что известно о взрыве в Днепре?
Днем 30 апреля в Днепре прогремел взрыв. Над городом поднялся густой дым, пострадал Днепровский район, сообщил начальник ОВА Ганжа.
Погиб 1 человек, еще 4 – получили ранения. Госпитализированы 3 человека: 65-летний мужчина в тяжелом состоянии, а женщины 43 и 54 лет в среднем состоянии тяжести. Мужчина 59 лет получил помощь на месте.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении вражеских БпЛА к Подгороднему с севера и Синельковщины.
В 10:56 военные предупредили о курсе вражеской ракеты из Донецкой области на Днепропетровщину.
Дым в Днепровском районе после атаки / Фото Днепропетровской ОГА
От обстрелов страдала также Одесса
Ночью 30 апреля Россия массированно атаковала различные районы Одессы. В результате террора пострадали 20 человек, в том числе подросток 17 лет и граждане до 70 лет.
Пострадали многоэтажки, частные дома, детский сад, торговый центр, отель и административные помещения. На автостоянках уничтожено или повреждено десятки автобусов и автомобилей.