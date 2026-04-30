Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

Какие последствия атаки на Одессу?

По данным МВА и Нацполиции, в результате российского террора Одессы пострадали 18 человек, в том числе подросток 17 лет.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Одного мужчину госпитализировали в травматологическое отделение, а другим – оказали помощь на месте.

Сергей Лысак проинформировал, что больше повреждений фиксируют в Приморском районе. Там пострадали многоэтажки и пятиэтажки. Масштабные пожары на верхних этажах были локализованы.

Кроме того, повреждены частные дома и жилая застройка в центре города. Значительно изуродован и детский сад, торговый центр, гостиница и административные помещения. Десятки автобусов, а также автомобилей были уничтожены или повреждены, уточнили в МВА.

В Хаджибейском районе зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, складские здания и гаражный кооператив,

– добавили местные власти Одессы.

Ликвидация последствий попаданий в Одессе / Фото Одесской МВА

Последствия ликвидируют 68 единиц техники и более 280 человек. Оперативные штабы развернули вблизи мест прилетов, чтобы помочь и проконсультировать жителей поврежденных домов.

Последние обстрелы Украины

В ночь на 29 апреля Россия обстреляла по меньшей мере четыре района Харькова. В результате атак пострадал один человек. Повреждены АЗС, десятки жилых домов, остекление в них, а также возник пожар на открытой территории.

В ту же ночь враг атаковал, в частности, Измаильский район Одесщины. Обстрел повредил здание районной больницы, вспыхнули пожары в домах. Два человека пострадали.