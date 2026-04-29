Об этом сообщает оперативный штаб Измаильской РГА.

Какие последствия ночного удара по Одесской области?

Как информируют местные власти, ночью под удар попали объекты инфраструктуры в Измаиле. В результате атаки там зафиксировали повреждение, в частности, пострадало здание районной больницы.

К сожалению, в результате обстрела также есть пострадавшие.

По данным Измаильской РГА, В настоящее время службы работают над ликвидацией последствий и фиксацией разрушений.