Про це повідомляє оперативний штаб Ізмаїльської РДА.

Які наслідки нічного удару по Одещині?

Як інформує місцева влада, вночі під удар потрапили об'єкти інфраструктури в Ізмаїлі. Унаслідок атаки там зафіксували пошкодження, зокрема постраждала будівля районної лікарні.

На жаль, внаслідок обстрілу також є постраждалі.

За даними Ізмаїльської РДА, наразі служби працюють над ліквідацією наслідків та фіксацією руйнувань.

Вночі 29 квітня росіяни били по Одещині / Фото: Ізмаїльська РДА

Нагадаємо, повітряна тривога в Ізмаїльському районі Одещини тривала з 00:43 до 02:37. В цей час моніторингові канали неодноразово повідомляли про групи ворожих "Шахедів", які рухаються в напрямку регіону з боку моря.