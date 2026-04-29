Так, під ударами росіян перебували цивільні об'єкти Шосткинської громади. Про це розповів глава ОВА Олег Григоров.

Які наслідки російського удару по Сумщині?

За словами чиновника, ворог "прицільно бив по будинках, де живуть цивільні мешканці". Для атаки окупанти використали безпілотники і дрони.

Внаслідок обстрілу у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі.

На жаль, через отруєння чадним газом загинула 60-річна мешканка одного з будинків. Ще двоє людей звернулися до медиків по допомогу. Інших мешканців будинків вчасно евакуювали.

Зауважимо, що цієї ночі ворожої атаки БпЛА зазнав і Харків. Безпілотники заходили на місто з кількох напрямків. Постраждала одна людина, яка отримала поранення склом. В Основ'янському районі пошкоджено скління садового центру гіпермаркету, 2 автобуси та 1 легковий автомобіль. У Слобідському районі горіли дерева. У Немишлянському районі пошкоджено скління вікон та дахи 25 приватних будинків.

Дронова загроза з боку Росії зростає

Росія масово застосовує дешеві дрони "Молнія" для тиску в прикордонній "сірій зоні" України – вони створюють постійну загрозу для руху людей і техніки. Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов.

За його словами, головна ідея Росії – не складні технології, а масовість: один дешевий дрон використовується одразу для розвідки, ударів, мінування і навіть логістики. Завдяки низькій ціні їх запускають сотнями.

Бескрестнов підкреслив, що саме масовість, а не якість, робить "Молнію" проблемою для України.

Також експерт зауважив, що росіяни будують нові майданчики для запуску "Шахедів" – приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія побудувала пускові установки на базі в Орловській області для нового покоління безпілотників "Герань-5" з реактивними двигунами.