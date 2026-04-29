Так, под ударами россиян находились гражданские объекты Шосткинской общины. Об этом рассказал глава ОВА Олег Григоров.

Каковы последствия российского удара по Сумщине?

По словам чиновника, враг "прицельно бил по домам, где живут гражданские жители". Для атаки оккупанты использовали беспилотники и дроны.

В результате обстрела в жилищном секторе произошли масштабные пожары.

К сожалению, из-за отравления угарным газом погибла 60-летняя жительница одного из домов. Еще два человека обратились к медикам за помощью. Остальные жители домов были эвакуированы вовремя.

Заметим, что этой ночью вражескую атаку БПЛА пережил Харьков. Беспилотники заходили на город с нескольких направлений.

Пострадал один человек, получивший ранение стеклом. В Основянском районе повреждено остекление садового центра гипермаркета, 2 автобуса и 1 легковой автомобиль. В Слободском районе горели деревья. В Немышлянском районе повреждено остекление окон и крыши 25 частных домов.

Дроновая угроза со стороны России растет

Россия массово применяет дешевые дроны "Молния" для давления в приграничной "серой зоне" Украины – они создают постоянную угрозу движению людей и техники. Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

По его словам, главная идея России – не сложные технологии, а массовость: один дешевый дрон используется сразу для разведки, ударов, минирования и даже логистики. Благодаря низкой цене их запускают сотнями.

Бескрестнов подчеркнул, что именно массовость, а не качество, делает "Молнию" проблемой для Украины.

Также эксперт отметил, что россияне строят новые площадки для запуска "Шахедов" – примерно в 100 километрах от границы с Украиной. Ранее СМИ сообщали, что Россия построила пусковые установки на базе в Орловской области для нового поколения беспилотников Герань-5 с реактивными двигателями.