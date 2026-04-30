Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Дивіться також Ворожі "Шахеди" знову над Україною, була тривога у Києві й вибухи в Одесі: де зараз загроза

Які наслідки атаки на Одесу?

За даними МВА та Нацполіції, внаслідок російського терору Одеси постраждали 18 людей, в тому числі підліток 17 років.

Двоє поранених перебувають у важкому стані в реанімації. Одного чоловіка госпіталізували до травматологічного відділення, а іншим – надали допомогу на місці.

Сергій Лисак проінформував, що найбільше пошкоджень фіксують у Приморському районі. Там постраждала багатоповерхівка та п'ятиповерхівка. Масштабні пожежі на верхніх поверхах локалізували. Крім того, пошкоджено приватні будинки та житлову забудову у центрі міста.

Значно понівечено й дитячий садок, торгівельний центр, готель та адміністративні приміщення. Десятки автобусів, а також автівок було знищено чи пошкоджено, уточнили в МВА.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, складські будівлі та гаражний кооператив,

– додала місцева влада Одеси.

Ліквідація наслідків влучань в Одесі / Фото Одеської МВА

Наслідки ліквідують 68 одиниць техніки та більш ніж 280 осіб. Оперативні штаби розгорнули поблизу місць прильотів, щоб допомогти та проконсультувати мешканців пошкоджених домівок.

Останні обстріли України

У ніч проти 29 квітня Росія обстріляла щонайменше чотири райони Харкова. Внаслідок атак постраждала одна людина. Пошкоджено АЗС, десятки житлових будинків, скління в них, а також виникала пожежа на відкритій території.

Тієї ж ночі ворог атакував, зокрема, Ізмаїльський район Одещини. Обстріл пошкодив будівлю районної лікарні, спалахнули пожежі у будинках. Двоє людей постраждали.