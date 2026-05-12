О российской атаке и последствиях для города сообщили в Днепропетровской ОГА.

Какие последствия российской атаки по городу?

Оккупанты 12 мая сразу после "перемирия" атаковали Украину БпЛА. Враг ночью цинично ударил по Днепру.

Первый БпЛА типа "Шахед" зафиксировали около 1:41, а по состоянию на 5:35 сообщили, что в результате российской атаки ранения получил один человек.

Также председатель Днепропетровской ОВА отметил, что из-за вражеского удара была повреждена транспортная инфраструктура.

Вниманию! Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что Россия может возобновить массированные атаки после перемирия, производя новые дроны и ракеты, но имеет проблемы с пусковыми установками для "Калибров". Эксперт отметил, что нельзя с точностью прогнозировать, когда враг осуществит пуски. Он пояснил, что единственная опция, которая работает в этом контексте, это то, что Россия обязательно сообщает США о запуске баллистических ракет большой и средней дальности действия.

Что еще известно об атаке 12 мая?

Ночью 12 мая Киев подвергся атаке российских дронов, прозвучали взрывы. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков БпЛА на крышу многоэтажки на Оболони возник пожар.

Возгорание в столице ликвидировали, но повреждения получила крыша технического этажа. Других разрушений нет, к медикам пока никто не обращался.

Около 6:12 в Николаеве прогремел мощный взрыв. Местные власти пока не комментировали возможных последствий атаки. Всю ночь российские ударные БпЛА фиксировали в пределах области.