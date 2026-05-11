Кроме того, россияне постоянно проводят тренировки боевых расчетов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что все же с некоторым вооружением у россиян есть проблемы.

Чего ждать от новой массированной атаки России?

Военный эксперт отметил, что после каждой массированной атаки враг готовится к новой. Однако нельзя с точностью прогнозировать, когда он осуществит пуски.

Единственная опция, которая работает в этом контексте, это то, что Россия обязательно сообщает США о запуске баллистических ракет большой и средней дальности действия. Поэтому можно следить за заявлениями американского посольства в Киеве. Как оно переходит на дистанционный формат работы, можно ожидать удар, например, "Орешником". Однако пока, к счастью, таких заявлений от американцев нет.

В общем россияне используют все, что имеют в доступе. С "Калибрами" у них есть проблемы не из-за отсутствия ракет, а из-за действенности пусковых установках, которые есть на фрегатах, которые, в частности, дислоцируются в акватории Черного моря или Новороссийска,

– подчеркнул он.

Селезнев отметил, что последняя массированная атака с применением "Калибров" происходила из акватории Каспийского моря. Именно оттуда ракетоносители осуществляли пуски, хотя в акватории Черного моря есть несколько фрегатов, которые могли это сделать. Вероятно, это связано с атаками СБУ – Украина "разорвала" российские корабли и теперь они не могут выполнять эту функцию.

Обратите внимание! Недавно в ГУР опубликовали количество вооружения, которое имела Россия по состоянию на апрель. Среди него – до 200 ракет "Искандер-М", до 110 ракет "Искандер-К", до 100 ракет "Кинжал" и до 460 ракет "Калибр";

Когда может состояться массированная атака?

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги в течение следующих 3 дней. Между тем военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк предположил, что массированный обстрел возможен 11 – 12 мая, ведь за время перемирия россияне накапливали ресурсы для атак.

Владимир Зеленский также сообщил, что после перемирия Украина готовится к новым атакам со стороны России. Однако он не уточнил, говорится ли именно о массированных обстрелах.