Москва наоборот пытается существенно увеличить производственные мощности. Об этом сообщили в ГУР для NV.

Сколько ракет накопила Россия?

По состоянию на апрель 2026 года Россия имела:

до 200 ракет "Искандер-М";

до 110 ракет "Искандер-К";

до 100 ракет "Кинжал";

до 460 ракет "Калибр";

до 690 ракет "Оникс";

до 120 ракет "X-101";

до 350 ракет "X-22/32";

до 230 ракет "Циркон";

до 50 ракет "KN-23";

до 450 ракет "РМ-48У";

до 25 ракет "Х-69";

до 2,6 тысячи ракет "Х-29/31/35/58/59";

до 10 ракет "Орешник".

В ГУР отметили, что по состоянию на 1 декабря 2025 года Россия имела примерно такие же запасы ракет, только количество Кинжалов было меньше.

Также Москва продолжает изготавливать еще больше ракет. По данным ГУР страна-агрессор за 1 месяц может создать:

"Искандер-М" до 60 единиц;

"Искандер-К" до 10 единиц;

"Кинжал" до 10 единиц;

"Калибр" до 25 единиц;

"X-101" до 70 единиц;

"X-32" до 8 единиц;

"Оникс" до 5 единиц;

"Циркон" до 3 единиц;

"Х-35" около 20 единиц;

"Х-69" до 5 единиц;

"РМ-48У" до 40 единиц;

" Х-29/31/35/58/59" до 50 единиц.

Однако в декабре 2025 года Россия все же производила больше вооружения, а количество созданных ракет сейчас значительно уменьшилось.

Важно! Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что главный страх Путина – стратегический провал на фронте, что может вызвать внутренние протесты и крах режима. Российский диктатор боится возможностей Украины и пытается демонстрировать силу, но ядерный шантаж не работает.

Что еще известно о российском оружии?

Россия сталкивается с серьезными проблемами в стратегической авиации, что заставляет ее искать новые способы запуска крылатых ракет.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что Россия переходит к более дешевым и менее точным вариантам вооружения, что свидетельствует о деградации ее военных возможностей.

Главное управление разведки опубликовало схемы и строение российского БПЛА "Клин", который работает через искусственный интеллект. Дрон имеет фюзеляж типа "дельта-крыло" длиной 1,6 метра и размахом крыльев 1,9 метра, летит со скоростью 300 км/ч.