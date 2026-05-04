Вражеский дрон имеет фюзеляж типа "дельта-крыло" длиной 1,6 метра и размахом крыльев 1,9 метра. Об этом сообщили в ГУР МО.

Что известно о российском БпЛА "Клин"?

В БпЛА установлен бесколлекторный электромотор Scorpion F-4225-500KV V2 (КНР), который живут 2 батареи типа Li-AFB.

Главная особенность "Клина" – система машинного зрения, которая позволяет ему самостоятельно находить и захватывать цель. Она работает на базе модуля Nvidia Jetson TX2.

Модуль обрабатывает изображение и помогает дрону действовать без постоянного управления. в ГУР отметили, что подобные технологии уже используются в других российских БпЛА типа "Ланцет" и "Герань-2".

Для управления полетом используют готовый коммерческий контроллер Cube Orange (Австралия), навигация работает через модуль Holybro F9P (Китай) с режимом RTK для более точной позиции.

Другие платы БпЛА содержат компоненты американских, швейцарских, тайваньского и южнокорейского производителей. Дрон может нести кумулятивную или фугасную боевую часть весом до 5 килограммов,

– сообщили в ГУР.

Также дрон имеет передние управляющие поверхности, которые помогают менять направление во время полета и точнее заходить на цель даже на разной скорости и под разными углами.

По данным российских оккупантов, максимальная скорость при атаке может достигать 300 километров в час.

Важно! Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил в разговоре с 24 Каналом, что россияне пытаются изменить тактику массированных ударов. Оккупанты пытаются комбинировать, усложнять характер своих действий. Масштабному удару могут предшествовать такие волны обострения. Он предположил, что нельзя предсказать действия главы Кремля, но надо быть готовыми к худшему варианту.

Как еще Россия модернизирует БпЛА и меняет тип атак?

Во время атаки на Киевскую область 2 мая, Россия применила беспилотники-имитаторы "Пародия".

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов отметил, что противник постоянно испытывает новые тактики воздушных атак, а основной задачей Сил обороны является анализ и противодействие таким дронам.

Россия модифицировала бывший ударный дрон "Молния" в разведывательный, используя дешевые материалы для снижения стоимости. Модернизированные дроны являются очередным этапом в "гонке вооружений" между Киевом и Москвой.