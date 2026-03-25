О последних разработках российских дронов сообщает Business Insider.

Смотрите также Дроны были необычные: почему россияне вдруг атаковали Украину днем и к чему могут готовиться

Что известно о новой "Молнии"?

Инновация позволила Москве использовать "Молнии", изготовленные из дешевых и легких материалов, таких как фанера, пенопласт и алюминий, для разведки поля боя, заменив дорогие дроны наблюдения, такие как "Supercam" и "Орлан-10", стоившие 100 000 долларов за штуку. Россия улучшила "Молнию", который ранее был ударным беспилотником, что нес боеголовку и взрывался при ударе, добавив:

Аккумуляторы для увеличения дальности полета.

Камеры высокой четкости.

Mesh-модем для лучшей связи.

Микрокомпьютер.

Вращающуюся камеру с 10-кратным оптическим зумом.

Сергей Бескрестнов украинский эксперт по вопросам беспилотников, а также советник Министра обороны Украины заявил, что модифицированная "Молния" в 10 – 15 раз дешевле своих аналогов.

Что известно о последних инновациях в сфере БпЛА?

Также Бескрестнов сообщает, что Россия начала использовать модифицированные дроны около двух месяцев назад и с тех пор их количество только растет. Он считает, что именно украинские беспилотники-перехватчики и увеличение их количества заставляет Москву изготавливать более дешевые дроны для разведки.

Обратите внимание! Благодаря "Молнии" россияне переносят FPV-дроны, которые сами являются средством поражения. Уже на них ставят Starlink для того, чтобы украинские военные не могли подавить "Молнию" средствами РЭБ. А также, чтобы не перехватывали их картинку с видеокамеры. Так она становится менее уязвимой для наших зенитчиков, об этом в эфире 24 Канала заявил начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко.

Современная война заставляет обе стороны постоянно совершенствовать свои БпЛА, чтобы получить временное преимущество до того времени, как другая сторона или догонит технологически, или разработает средство борьбы. Одним из самых громких примеров таких изменений стала замена радиосвязи, которая легко глушится на волоконно-оптические кабели, которые значительно устойчивее к радиоэлектронной борьбе. Россия и Украина постоянно делают новые шаги в современной войне, и модификация "Молнии" один из таких этапов.

Что известно о применении украинских дронов?