Про останні розробки російських дронів повідомляє Business Insider.

Дивіться також Дрони були незвичайні: чому росіяни раптом атакували Україну вдень і до чого можуть готуватись

Що відомо про нову "Молнію"?

Інновація дозволила Москві використовувати "Молнії", виготовлені з дешевих та легких матеріалів, таких як фанера, пінопласт та алюміній, для розвідки поля бою, замінивши дорожчі дрони спостереження, такі як "Supercam" та "Орлан-10", що коштували 100 000 доларів за штуку. Росія покращила "Молнію", який раніше був ударним безпілотником, що ніс боєголовку та вибухав при ударі, додавши:

Акумулятори для збільшення дальності польоту.

Камери високої чіткості.

Mesh-модем для кращого зв'язку.

Мікрокомп'ютер.

Обертову камеру з 10-кратним оптичним зумом.

Сергій Бескрестнов український експерт з питань безпілотників, а також радник Міністра оборони України заявив, що модифікована "Молнія" в 10 – 15 разів дешевша своїх аналогів.

Що відомо про останні інновації у сфері БпЛА?

Також Бескрестнов повідомляє, що Росія почала використовувати модифіковані дрони близько двох місяців тому і з того часу їхня кількість тільки зростає. Він вважає, що саме українські безпілотники-перехоплювачі та збільшення їх кількості змушує Москву виготовляти дешевші дрони для розвідки.

Зверніть увагу! Завдяки "Молнії" росіяни переносять FPV-дрони, які самі є засобом ураження. Уже на них ставлять Starlink для того, щоб українські військові не могли придушити "Молнію" засобами РЕБ. А також, щоб не перехоплювали їхню картинку з відеокамери. Так вона стає менш вразливою для наших зенітників, про це в ефірі 24 Каналу заявив начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.

Сучасна війна змушує обидві сторони постійно вдосконалювати свої БпЛА, щоб отримати тимчасову перевагу до того часу, як інша сторона або наздожене технологічно, або розробить засіб боротьби. Одним з найгучніших прикладів таких змін стала заміна радіозв'язку, який легко глушити на волоконно-оптичні кабелі, які значно стійкіші до радіоелектронної боротьби. Росія та Україна постійно роблять нові кроки у сучасній війні, і модифікація "Молнії" один з таких етапів.

Що відомо про застосування українських дронів?