Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ та Головному управлінні розвідки.

Що відомо про удари ворога 24 березня по військовій інфраструктурі Росії?

Зокрема, у районі Актачі було уражено позиції берегового ракетного комплексу "Бастіон-М". Підрозділи Департаменту безпілотних систем ГУР виявили колону цих установок, яка рухалася до бойових позицій, після чого завдали точного удару.

Береговий ракетний комплекс "Бастіон" – це російська мобільна система берегової оборони, призначена для ураження надводних кораблів, зокрема авіаносних груп, на значній відстані. Комплекс озброєний надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс". Ним росіяни неодноразово атакували Україну.

Унаслідок цього знищено одну пускову установку разом із двома ракетами "Циркон", ще одну пошкоджено. Також повідомляється про втрати серед особового складу противника: семеро військових загинули або були поранені.

За даними розвідки, російські війська застосовують ракети "Циркон" із комплексу "Бастіон" для ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема в південних і східних регіонах України. Цієї ночі атаку по мирних містах вдалося зірвати.

Крім того, під удари потрапили райони зосередження російських підрозділів у Великій Новосілці на Донеччині, поблизу Хорошого на Луганщині та в Новозлатополі на Запоріжжі. У Новозлатополі уражено ремонтний підрозділ противника, а у Великій Новосілці – пункт управління безпілотниками. Наразі масштаби втрат уточнюються

