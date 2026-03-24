Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ та Головному управлінні розвідки.
Що відомо про удари ворога 24 березня по військовій інфраструктурі Росії?
Зокрема, у районі Актачі було уражено позиції берегового ракетного комплексу "Бастіон-М". Підрозділи Департаменту безпілотних систем ГУР виявили колону цих установок, яка рухалася до бойових позицій, після чого завдали точного удару.
Береговий ракетний комплекс "Бастіон" – це російська мобільна система берегової оборони, призначена для ураження надводних кораблів, зокрема авіаносних груп, на значній відстані. Комплекс озброєний надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс". Ним росіяни неодноразово атакували Україну.
Унаслідок цього знищено одну пускову установку разом із двома ракетами "Циркон", ще одну пошкоджено. Також повідомляється про втрати серед особового складу противника: семеро військових загинули або були поранені.
За даними розвідки, російські війська застосовують ракети "Циркон" із комплексу "Бастіон" для ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема в південних і східних регіонах України. Цієї ночі атаку по мирних містах вдалося зірвати.
Крім того, під удари потрапили райони зосередження російських підрозділів у Великій Новосілці на Донеччині, поблизу Хорошого на Луганщині та в Новозлатополі на Запоріжжі. У Новозлатополі уражено ремонтний підрозділ противника, а у Великій Новосілці – пункт управління безпілотниками. Наразі масштаби втрат уточнюються
Що відомо про інші втрати ворога?
На Харківщині підрозділи Державної прикордонної служби України спільно з операторами БпЛА бригади "Гарт" знищили 66 російських штурмовиків і ще 51 поранили. Українські захисники завдали ударів по ворожих групах під час спроб наступу. За даними військових, частина окупантів намагалася сховатися або втекти, однак це не допомогло уникнути ураження.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що 22 – 23 березня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російської армії. Зокрема засобах протиповітряної оборони, радіолокаційних станціях та складах озброєння як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Українські військові 20 березня збили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор" після тривалих спроб, що тривали близько півтора місяця. Успіх став результатом ретельного відстеження маршрутів і тактики ворожої авіації, попри численні невдалі спроби, які передували збиттю.