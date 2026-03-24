Окупанти продовжують наступальні дії на фронті, проте безуспішно. ЗСУ дають жорстку відсіч та знищують техніку, авіацію та особовий склад противника. Про втрати ворога на 24 березня повідомили у Генштабі.

Які втрати росіян на 24 березня?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – близько 1 289 740 (+890) осіб;

танків – 11 800 (+6);

бойових броньованих машин – 24 271 (+3);

артилерійських систем – 38 695 (+33);

РСЗВ – 1 696 (+1);

засобів ППО – 1 336 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 193 892 (+1 023);

крилатих ракет – 4 468 (+0);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 84 955 (+180);

спеціальної техніки – 4 098 (+0).



Втрати росіян на 24 березня / Інфографіка Генштабу

Що ще відомо про втрати росіян?