Окупанти продовжують наступальні дії на фронті, проте безуспішно. ЗСУ дають жорстку відсіч та знищують техніку, авіацію та особовий склад противника. Про втрати ворога на 24 березня повідомили у Генштабі.
Які втрати росіян на 24 березня?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 289 740 (+890) осіб;
- танків – 11 800 (+6);
- бойових броньованих машин – 24 271 (+3);
- артилерійських систем – 38 695 (+33);
- РСЗВ – 1 696 (+1);
- засобів ППО – 1 336 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 193 892 (+1 023);
- крилатих ракет – 4 468 (+0);
- кораблів та катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 84 955 (+180);
- спеціальної техніки – 4 098 (+0).
Втрати росіян на 24 березня / Інфографіка Генштабу
Що ще відомо про втрати росіян?
Російські війська, ймовірно, не зможуть захопити основну лінію оборони у Донецькій області у 2026 році, хоча можуть досягти тактичних успіхів ціною значних втрат.
Сили оборони України пошкодили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Також атакували Алчевський металургійний комбінат.
Сили оборони України знищили два російські зенітні ракетні комплекси "Бук" на території Росії та тимчасово окупованих територіях.