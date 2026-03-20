Масштаби руйнувань станом на зараз уточнюються. Про це повідомили у Генштабі.

Що відомо про втрату літака?

У ніч на 20 березня Сили оборони України вдарили по низці важливих об'єктів російського військово-промислового комплексу. Зокрема, нещодавно під ураження потрапили завод, полігон і літак дальнього радіолокаційного виявлення.

У Генштабі підтвердили результати удару 17 березня по 123-му авіаремонтному заводі. Додатково зафіксовано пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який перебував на обслуговуванні та, ймовірно, очікував модернізації.

Літаки ДРЛС А-50 використовуються армією країни-агресора для координації ударної авіації та виявлення українських літаків у повітрі.

Крім того, відомо, що Сили оборони атакували Алчевський металургійний комбінат, який використовується для виготовлення корпусів артилерійських снарядів, а також виробництва й ремонту броньованої сталі для військової техніки. Також під удар потрапила інфраструктура полігону "Восточний" у районі Новопетрівки на тимчасово окупованій території Запорізької області. Наразі масштаби руйнувань і втрати ворога уточнюються.

