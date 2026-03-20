Масштаби руйнувань станом на зараз уточнюються. Про це повідомили у Генштабі.

Що відомо про втрату літака?

У ніч на 20 березня Сили оборони України вдарили по низці важливих об'єктів російського військово-промислового комплексу. Зокрема, нещодавно під ураження потрапили завод, полігон і літак дальнього радіолокаційного виявлення.

У Генштабі підтвердили результати удару 17 березня по 123-му авіаремонтному заводі. Додатково зафіксовано пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який перебував на обслуговуванні та, ймовірно, очікував модернізації.

Літаки ДРЛС А-50 використовуються армією країни-агресора для координації ударної авіації та виявлення українських літаків у повітрі.

Крім того, відомо, що Сили оборони атакували Алчевський металургійний комбінат, який використовується для виготовлення корпусів артилерійських снарядів, а також виробництва й ремонту броньованої сталі для військової техніки. Також під удар потрапила інфраструктура полігону "Восточний" у районі Новопетрівки на тимчасово окупованій території Запорізької області. Наразі масштаби руйнувань і втрати ворога уточнюються.

Яких ще значних втрат нещодавно зазнали росіяни?

  • За останню добу українські захисники знищили 1610 російських військових. Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість втрат особового складу становить 1 285 700 осіб.

  • 18 березня стало відомо, що Сили оборони України атакували авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області та авіаремонтний завод у Новгородській області Росії. Відомо про пошкодження інфраструктури та військових літаків. Атаки були здійснені 16 та 17 березня, внаслідок чого були знищені кліматичне укриття, стоянки літаків, а також ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.

  • 15 березня Сили оборони України вдарили по російських об'єктах у Криму, пошкодивши радіолокаційні станції. Крім того, було атаковано пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф" поблизу Дальнього.