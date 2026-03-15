Детальніше про атаки повідомили у Генштабі ЗСУ.
Дивіться також ЗСУ вдарили по складах БпЛА та позиціях окупантів у чотирьох областях, – Генштаб
По яких об'єктах росіян вдарили у Криму?
Підрозділи Сил оборони 15 березня завдали ударів для послаблення російської ППО у Криму. Так, у районі Лібкнехтівки було уражено радіолокаційні станції 59Н6-Е "Противник" та 73Е6 "Пароль".
До того ж під приціл ЗСУ потрапила пускова установка зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Цей удар нанесли поблизу Дальнього.
Масштаби завданих збитків уточнюються,
– додали у Генштабі.
Військові також уточнили, що було значно пошкоджено РЛС "Валдай" у районі Приморського внаслідок попереднього удару 10 березня.
Які нещодавні втрати Росії?
За даними Генштабу ЗСУ, за добу 14 березня російська армія втратила 740 військових, чотири танки та 17 артсистем.
Також українські військові вдарили по ворожих складах із БпЛА та МТЗ на окупованій частині Запорізької області. Під прицілом були й місця скупчення окупантів у трьох областях.
Ще один склад з російськими ракетами для ППО було знищено на Луганщині.