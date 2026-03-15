Нещодавно українська розвідка здобула унікальні документи, у яких ворог визнає рівень своїх безповоротних втрат у 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Втім, це не зупиняє Кремль від продовження війни.
Скільки російських солдатів і техніки ліквідовано на 15 березня?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 15 березня 2026 рік Росія втратила:
- особового складу – близько 1 279 170 (+740) осіб;
- танків – 11 781 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 213 (+1);
- артилерійських систем – 38 438 (+17);
- РСЗВ – 1 686 (+0);
- засоби ППО – 1 332 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 179 270 (+1 984);
- крилаті ракети – 4 468 (+65);
- кораблі / катери – 32 (+1) (підтверджено результат попередніх уражень);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 513 (+110);
- спеціальна техніка – 4 089 (+1).
Втрати окупантів на 15 березня 2026 рік / Фото Генштаб
Що відомо про останні удари України по окупантах?
14 березня Сили оборони України завдали ударів по Афіпському НПЗ та інфраструктурі порту Кавказ, спричинивши пожежу та пошкодження. Ці об'єкти важливі для логістики російської армії.
13 березня ЗСУ атакували військовий аеродром Майкоп в Адигеї, уразивши об'єкти інфраструктури летовища.
У Брянську зупинено виробництво на підприємстві "Кремній Ел" на шість місяців через ураження основного виробничого корпусу під час атаки 10 березня.
Дрони уразили нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї Росії. Там виникла масштабна пожежа.
Українські військові завдали удару по російських пускових установках "Іскандер" в окупованому Криму. Крім того, українські сили виявили та атакували пункт зберігання пускових установок у селищі Курортне.