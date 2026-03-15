Недавно украинская разведка получила уникальные документы, в которых враг признает уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Впрочем, это не останавливает Кремль от продолжения войны.

Сколько российских солдат и техники ликвидировано на 15 марта?

За данными Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 марта 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 279 170 (+740) человек;

танков – 11 781 (+4);

боевых бронированных машин – 24 213 (+1);

артиллерийских систем – 38 438 (+17);

РСЗО – 1 686 (+0);

средства ПВО – 1332 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 349 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 179 270 (+1 984);

крылатые ракеты – 4 468 (+65);

корабли / катера – 32 (+1) (подтвержден результат предыдущих поражений);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 83 513 (+110);

специальная техника – 4089 (+1).

Потери оккупантов на 15 марта 2026 год / Фото Генштаба

