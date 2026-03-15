Недавно украинская разведка получила уникальные документы, в которых враг признает уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Впрочем, это не останавливает Кремль от продолжения войны.
Сколько российских солдат и техники ликвидировано на 15 марта?
За данными Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 марта 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 279 170 (+740) человек;
- танков – 11 781 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 213 (+1);
- артиллерийских систем – 38 438 (+17);
- РСЗО – 1 686 (+0);
- средства ПВО – 1332 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 349 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 179 270 (+1 984);
- крылатые ракеты – 4 468 (+65);
- корабли / катера – 32 (+1) (подтвержден результат предыдущих поражений);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 83 513 (+110);
- специальная техника – 4089 (+1).
Потери оккупантов на 15 марта 2026 год / Фото Генштаба
Что известно о последних ударах Украины по оккупантам?
14 марта Силы обороны Украины нанесли удары по Афипскому НПЗ и инфраструктуре порта Кавказ, вызвав пожар и повреждения. Эти объекты важны для логистики российской армии.
13 марта ВСУ атаковали военный аэродром Майкоп в Адыгее, поразив объекты инфраструктуры аэродрома.
В Брянске остановлено производство на предприятии "Кремний Эл" на шесть месяцев из-за поражения основного производственного корпуса во время атаки 10 марта.
Дроны поразили нефтеперекачивающую станцию "Тихорецк" в Краснодарском крае России. Там возник масштабный пожар.
Украинские военные нанесли удар по российским пусковым установкам "Искандер" в оккупированном Крыму. Кроме того, украинские силы обнаружили и атаковали пункт хранения пусковых установок в поселке Курортное.