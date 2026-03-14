Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Что известно об атаках на пусковые установки "Искандеров"?

ССО ВСУ дальнобойными дронами ударили по пусковым установкам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Военные рассказали, что одну из них уничтожили вблизи села Вишневое на ВОТ Крыма.

Машина уже была выведена с места дислокации в район пуска и находилась замаскирована в лесополосе. Пусковая установка была снаряжена ракетами и ее обслуживал экипаж,

– добавили оборонцы.

Пока россияне готовили обстрел, несколько украинских дронов поразили установку. Затем произошла вторичная детонация боекомплекта, сообщили в ССО ВСУ.

Кроме того, украинские военные обнаружили и успешно атаковали пункт хранения пусковых установок ОТРК "Искандер" в поселке Курортное. Удалось это благодаря разведданным местных партизан.