В результате атаки выведен из строя железнодорожный паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард". Об этом сообщает ГУР МО.

Что известно об атаке вражеских судов?

В ночь с 13 на 14 марта 2026 года подразделения Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины провели успешную операцию против морской инфраструктуры России.

Украинские спецназовцы нанесли удары по двум судам государства-агрессора. В результате атаки был выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин", а также повреждено судно "Авангард".

Сожгли "Славянина", вгатили по "Авангарду" – спецназовцы поразили два военных судна агрессора / Фото ГУР

В ГУР объяснили, что они были важными элементами так называемой Керченской паромной переправы.

Именно через нее оккупанты транспортировали:

военную технику;

вооружение;

боеприпасы;

другие грузы для обеспечения российской армии.

Таким образом эти суда играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике страны-агрессора.

Также атаковали инфраструктуру порта "Кавказ"