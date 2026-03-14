Унаслідок атаки виведено з ладу залізничний пором "Славянін" та пошкоджено судно "Авангард". Про це повідомляє ГУР МО.

Що відомо про атаку ворожих суден?

У ніч з 13 на 14 березня 2026 року підрозділи Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України провели успішну операцію проти морської інфраструктури Росії.

Українські спецпризначенці завдали ударів по двох суднах держави-агресора. Унаслідок атаки було виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянін", а також пошкоджено судно "Авангард".

Спалили "Славяніна", вгатили по "Авангарду" – спецпризначенці уразили два військові судна агресора / Фото ГУР

У ГУР пояснили, що вони були важливими елементами так званої Керченської поромної переправи.

Саме через неї окупанти транспортували:

військову техніку;

озброєння;

боєприпаси;

інші вантажі для забезпечення російської армії.

Таким чином ці судна відігравали одну з ключових ролей у морській військовій логістиці країни-агресора.

Також атакували інфраструктуру порту "Кавказ"