Унаслідок атаки виведено з ладу залізничний пором "Славянін" та пошкоджено судно "Авангард". Про це повідомляє ГУР МО.
Дивіться також Ніч вибухів у Росії: БпЛА атакували НПЗ на Кубані та хімзавод у Тольятті, є поранені
Що відомо про атаку ворожих суден?
У ніч з 13 на 14 березня 2026 року підрозділи Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України провели успішну операцію проти морської інфраструктури Росії.
Українські спецпризначенці завдали ударів по двох суднах держави-агресора. Унаслідок атаки було виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянін", а також пошкоджено судно "Авангард".
Спалили "Славяніна", вгатили по "Авангарду" – спецпризначенці уразили два військові судна агресора / Фото ГУР
У ГУР пояснили, що вони були важливими елементами так званої Керченської поромної переправи.
Саме через неї окупанти транспортували:
- військову техніку;
- озброєння;
- боєприпаси;
- інші вантажі для забезпечення російської армії.
Таким чином ці судна відігравали одну з ключових ролей у морській військовій логістиці країни-агресора.
Також атакували інфраструктуру порту "Кавказ"
Під час цієї ж операції українські розвідники разом з іншими підрозділами Сил оборони України завдали ударів і по інфраструктурі порту "Кавказ" у Краснодарському краї Росії.
Саме цей порт російська армія використовує як важливий логістичний вузол для забезпечення своїх військ у війні проти України. Українські військові наголошують, що операції проти логістики окупантів суттєво ускладнюють постачання зброї та техніки на фронт.