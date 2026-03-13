Основная тактика россиян – тактика просачивания. Зимой она эффективна, а с потеплением оборачивается для оккупантов многочисленными потерями. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады Михаил Трач.

Смотрите также ВСУ остановили продвижение врага на Харьковщине, Россия стягивает войска на одно из направлений, – ISW

Как потепление меняет ситуацию на фронте?

Неблагоприятные погодные условия – противник движется. Благоприятные условия – мы находим врага и уничтожаем,

– объяснил Трач.

По его словам, весь прогресс врага происходил под прикрытием плохой погоды, поэтому сейчас еще трудно оценить, насколько он продвинулся.

Когда погода стабилизируется, украинские войска смогут четче определить позиции противника и реагировать соответственно.

Потепление приведет к образованию болота, что не остановит врага, но создаст условия для активных действий украинских подразделений.

Преимущество противника в живой силе, но если использовать ее при хорошей погоде – то почти все из них трупы. При плохой погоде определенный процент может дойти,

– отмечает комбат.

Даже российские блогеры признают, что продвижение оккупантов за счет численного превосходства дается огромной ценой.

Что известно о потерях России на фронте?