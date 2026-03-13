Основна тактика росіян – тактика просочування. Взимку вона ефективна, а з потеплінням обертається для окупантів численними втратами. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади Михайло Трач.
Як потепління змінює ситуацію на фронті?
Несприятливі погодні умови – противник рухається. Сприятливі умови – ми знаходимо ворога і знищуємо,
– пояснив Трач.
За його словами, весь прогрес ворога відбувався під прикриттям поганої погоди, тому зараз ще важко оцінити, наскільки він просунувся.
Коли погода стабілізується, українські війська зможуть чіткіше визначити позиції противника та реагувати відповідно.
Потепління призведе до утворення болота, що не зупинить ворога, але створить умови для активних дій українських підрозділів.
Перевага противника у живій силі, але якщо використовувати її при гарній погоді – то майже всі з них трупи. При поганій погоді певний відсоток може дійти,
– зазначає комбат.
Навіть російські блогери визнають, що просування окупантів за рахунок чисельної переваги дається величезною ціною.
Що відомо про втрати Росії на фронті?
Нещодавно українська розвідка здобула секретні документи, які містять оцінку Росії її власних втрат на фронті. Ворог визнає, що зі 100% втрат – 62% – це убиті й 38% – поранені.
У закритих офіційних доповідях окупанти вказують рівень своїх безповоротних втрат у 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених.
За зиму 2026 року російські війська втратили 92 850 військових, а ЗСУ відновили контроль над більшою територією, ніж захопив противник.