Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Українські розвідники здобули важливі документи, які містять російську оцінку її власних втрат на фронті. Про це йдеться у повідомленні президента.

Як Росія оцінює власні втрати особового складу в Україні?

Так, зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян, а саме зі 100% втрат 62% убитих та 38% поранених. Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх безповоротних втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених.

Є підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими.

Також є дані розвідки, що Росія хоче скористатися бойовими діями на Близькому Сході, аби вмовити захід повністю скасувати санкції щодо її енергетики.

Окрім того, ГУР отримало оновлені дані щодо співпраці між Росією та Північною Кореєю.