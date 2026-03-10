Зеленский заслушал руководителя ГУР Олега Иващенко.

"Важные документы были получены нашей разведкой по российской оценке их потерь на поле боя. В частности, зафиксировано изменение соотношения убитых и раненых россиян, а именно со 100% потерь 62% убитых и 38% раненых. Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Есть основания считать, что данные об этом уровне потерь являются заниженными", – говорится в сообщении президента.