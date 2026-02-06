Однако враг также имеет и большие потери. О них во время разговора с журналистами рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Какова численность войск и сколько россиян умирает ежедневно?

Сирский сообщил, что за последние полгода численность российской группировки остается примерно стабильной – на уровне 711 – 712 тысяч военных вместе с оперативным резервом.

Несмотря на то, что оккупанты полностью выполнили и даже перевыполнили планы по комплектованию армии, это свидетельствует о значительных потерях.

По словам главнокомандующего, уровень потерь российских войск превышает возможности их пополнения. В среднем враг ежесуточно теряет около 1000 – 1100 военнослужащих.

Какие потери в живой силе понесла Россия в январе?