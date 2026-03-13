Институт изучения войны на основе геолокированных кадров за 10 – 12 марта выяснил, что ВСУ продвинулись на 3 направлениях фронта, а враг – на одном.
Где недавно имели успех Силы обороны, а где оккупанты?
Купянское направление
Военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что ВСУ сохраняют контроль над Куриловкой (юго-восток от Купянска).
По словам Машовца, российские подразделения смогли проникнуть в северо-восточную и восточную часть Купянска, а также продвинуться в направлении восточной Кившаровки (юго-восток от Купянска). Вероятно, оккупанты также пытались продвинуться к Новоосиновому. В то же время аналитики отмечают, что эти действия не свидетельствуют об изменении контроля над территорией или линии фронта.
Машовец отметил, что попытки россиян продвинуться на восток и северо-восток от Купянска остаются безуспешными, даже несмотря на то, что российская группировка войск "Запад" переориентировала основные усилия на район ответственности 47-й танковой дивизии к востоку от города.
Район Константиновка – Дружковка
Силы обороны имели продвинулись на южных окраинах Константиновки.
Ореховское направление
Украинские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области, а именно на юго-восток от Новоданиловки.
Покровское направление
Оккупанты захватили Гришино (на северо-запад от Покровска) и взяли под контроль шахту "Покровская" на север от Удачного.
Где изменилась линия фронта / Карты ISW
Какая ситуация на фронте?
- Константин Машовец сообщил, что захватчики смогли продвинуться на 1 – 2 километров вглубь Сумской области в районе населенных пунктов Покровка, Поповка, Высокое и Грабовское (юго-восток от Сум). По его словам, российские войска пытаются полностью захватить Покровку и продвинуться в направлении Рясного.
- Украинским силам фактически удалось остановить продвижение российских войск на севере Харьковской области. В то же время подразделения 44-го армейского корпуса и 6-й общевойсковой армии России продолжают пытаться продвигаться на юг вдоль восточного (левого) берега Северского Донца в направлении Графского (юго-запад от Волчанска) и Симиновки (юг от Волчанска). Украинские действия оставили держат под огневой контроль узкий коридор снабжения, который остался для подразделений, пытающихся наступать на Графское и Симиновку. Кроме того, украинские войска продолжают удерживать позиции на юго-восточной окраине Волчанска, что мешает россиянам продвигаться дальше на юго-восток – в направлении Белого Колодезя (северо-восток от Харькова).
- По словам украинского сержанта, российские силы, вероятно, готовятся усилить штурмы на Лиманском направлении весной. Сейчас они активнее атакуют украинские линии снабжения, массово применяют дроны, пытаются установить огневой контроль над населенными пунктами, что может помочь продвижению к Славянско-Краматорской агломерации.
- Представитель 11-го армейского корпуса ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец сообщил, что российские силы накапливают пехоту, операторов дронов и бронетехнику, включая танки, в районах оккупированного Часового Яра (на северо-восток от Константиновки). Это может свидетельствовать о подготовке к весеннему наступлению.
- Оккупанты почти прекратили атаки на Добропольском направлении – в районе Кучерова Яра, Дорожного – Нового Донбасса и Нового Шахматного – Свободного.
- По сообщениям, значительные потери во время боев за Мирноград заставили российские войска уменьшить интенсивность наступления. Машовец отметил, что подразделения 51-й общевойсковой армии понесли большие потери и теперь атакуют лишь эпизодически. Наступление продолжается главным образом в направлениях Родинское – Шевченко и Сухецкое – Белицкое.