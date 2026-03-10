Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что враг довольно давно говорит о создании так называемой "буферной зоны" в украинском пограничье глубиной в 15 – 20 километров. Дальше они продвинуться не осилят.

Почему у врага именно такие намерения?

По словам Братчука, на Харьковщине и Сумщине действует вражеская группировка "Север". Его задача – создать такие буферные зоны на севере нашего государства.

Там речь не идет об активных боевых действиях и постоянных штурмах. Враг хочет имитировать боевые действия, чтобы Силы обороны Украины перебрасывали туда дополнительные подразделения для присутствия.

Враг не готов пойти там в большое наступление. Поэтому он хочет создать постоянный источник напряжения. Эта продолжается уже несколько десятков месяцев. Враг имитирует вот эти источники напряжения. Заходит в "серую зону", похищает людей для пополнения обменного фонда,

– рассказал Братчук.

Какова ситуация на Сумщине?