Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ворог доволі давно говорить про створення так званої "буферної зони" в українському прикордонні глибиною у 15 – 20 кілометрів. Далі вони просунутися не подужають.
Чому у ворога саме такі наміри?
За словами Братчука, на Харківщині та Сумщині діє вороже угруповання "Сєвєр". Його завдання – створити такі буферні зони на півночі нашої держави.
Там не йдеться про активні бойові дії та постійні штурми. Ворог хоче імітувати бойові дії, аби Сили оборони України перекидали туди додаткові підрозділи для присутності.
Ворог не готовий піти там у великий наступ. Тому він хоче створити постійне джерело напруги. Ця триває вже кілька десятків місяців. Ворог імітує ось ці джерела напруги. Заходить в "сіру зону", викрадає людей для поповнення обмінного фонду,
– розповів Братчук.
Яка ситуація на Сумщині?
Командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий розповів, що російські окупанти посилили тиск на Сумському напрямку. Вони захоплюють прикордонні села на Сумщині. Це відбувається навіть в тих районах, де немає лінії фронту.
Військовий порівняє це з тактикою "тисячі порізів" або відволікаючими операціями. При цьому не можна вважати цю ділянку фронту другорядним напрямком.
У DeepState розповіли, що нещодавно ворог заліз у ще кілька населених пунктів біля державного кордону на Сумщині. Ділянка в районі села Грабовське, яку ворог взяв під контроль у грудні 2025, вже перетворилася на площу в 45 квадратних кілометрів окупованої зони.