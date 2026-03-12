Об этом рассказали в ССО. Важно, что ударам способствовали подпольщики Движения сопротивления на оккупированных территориях.

Как ССО ударили по Крыму?

Это сделали подразделения Middle-strike, то есть те, которые проводят удары средней дальности вглубь территории врага – до нескольких сотен километров. Судя по ролику бойцов, поражений было по несколько.

Работа ССО по Крыму, оккупированным Донецкой области и Запорожью: смотрите видео

ССО нанесли удары по вражескому арсеналу на оккупированной Донетчине, радиолокационной станции в оккупированном Севастополе, складу разведывательных БПЛА и складу материально-технического обеспечения (МТО) врага в Запорожье,

– говорится в заметке.

В частности, в Широкой Балке Донецкой области уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения – и боеприпасы там до сих пор детонируют.

В Севастополе уничтожено РЛС 64Н6Е и ее антенну, которые были "глазами" для вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Кроме этого в Новозлатополе поражен склад дронов, а в Марьяновке в Запорожье – склад МТЗ.

"Уничтожение вражеских арсеналов, составляющих ПВО и складов МТЗ существенно подрывает наступательные и оборонительные способности противника. ССО будут продолжать асимметричные действия для стратегического ослабления врага в ведении войны против Украины", – подытожили военные.

11 марта в Генштабе сообщили, что Силы обороны поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" на оккупированном Запорожье и командный пункт в районе Авдеевки.