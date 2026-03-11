Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Смотрите также Вколотили 5 ракетами: на заводе "Кремний Эл" могут быть поражены "Изделие-30"

Какие объекты россияне атаковали Силы обороны?

10 марта и ночью 11 марта Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по военным объектам противника.

Был поражен командный пункт отдельной мотострелковой бригады противника в районе Авдеевки, Донецкая область, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Богатовки Запорожской области.

Также были атакованы склады боеприпасов и материально-технических средств оккупантов. Речь идет о складе в районе Широкой Балки Донецкой области, склады вблизи Марьяновки и Пришиба и склад БпЛА в районе Новозлатополя Запорожской области.

Подарки от ВСУ прилетели и по складам горюче-смазочных материалов в районах Бердянска и Кузнецовки, нефтебазы в Бердянске Запорожской области, а также нефтебаз в районах Джанкоя и Азовского во временно оккупированном украинском Крыму.

Масштабы нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

"Системное поражение складов боеприпасов, другой логистической инфраструктуры, средств противовоздушной обороны и пунктов управления противника существенно снижает его способности по обеспечению войск и ведения боевых действий", – подчеркивают в Генштабе.

Украина нанесла удары по России