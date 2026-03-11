Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Які об'єкти росіяни атакували Сили оборони?
10 березня та вночі 11 березня Сили оборони України завдали низки ударів по військових об'єктах противника.
Було уражено командний пункт окремої мотострілецької бригади противника в районі Авдіївки, Донецька область, а також зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у районі Багатівки Запорізької області.
Також були атаковані склади боєприпасів та матеріально-технічних засобів окупантів. Йдеться про склад у районі Широкої Балки Донецької області, склади поблизу Мар’янівки і Пришиба та склад БпЛА у районі Новозлатополя Запорізької області.
Подарунки від ЗСУ прилетіли і по складах пально-мастильних матеріалів у районах Бердянська та Кузнецівки, нафтобази у Бердянську Запорізької області, а також нафтобаз у районах Джанкоя і Азовського в тимчасово окупованому українському Криму.
Масштаби завданих збитків та інші результати уточнюються.
"Системне ураження складів боєприпасів, іншої логістичної інфраструктури, засобів протиповітряної оборони та пунктів управління противника суттєво знижує його спроможності щодо забезпечення військ і ведення бойових дій", – підкреслюють у Генштабі.
Україна завдала ударів по Росії
Ввечері 10 березня Брянськ зазнав масованої ракетної атаки. Президент Зеленський підтвердив успішну атаку на завод "Кремній", де виготовляли системи управління ракетами.
Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський озвучив 24 Каналу думку, що на тривалий час Росія може забути про спроможності виробляти щось на цьому заводі. Тому що більшість станків окупанти не зможуть відновити або купити.
Генштаб ЗСУ опублікував відео удару по заводу "Кремній Ел". Сили оборони атакували ракетами Storm Shadow. Масштаби завданих збитків ще уточнюють.
У Тольятті сталася пожежа на хімічному підприємстві "КуйбишевАзот". Його могли атакувати дрони. Підприємство є одним із найбільших роботодавців у регіоні та важливим платником податків для місцевого бюджету.