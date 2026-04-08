Проект "Схемы" обнародовал спутниковые снимки Planet Labs.
Смотрите также Нефтебазы, БРК "Бастион" и ряд логистических объектов: Генштаб раскрыл детали новых ударов
Что демонстрируют спутниковые фото?
На кадрах видны густые клубы дыма и очаги возгорания на территории объекта.
Журналисты проанализировали изображения за предыдущие дни и установили, что горят именно те резервуары, которые остались неповрежденными после атак Сил обороны в октябре 2025 года.
Согласно спутниковым данным, по состоянию на 12:00 8 апреля пожар на нефтебазе все еще продолжался.
Пожар на нефтебазе в Феодосии / Фото "Схем"
Пожар на нефтебазе в Феодосии / Фото "Схем"
Что известно об атаке?
Серия взрывов прогремела в Феодосии в ночь на 8 апреля. На месте поражения сразу вспыхнул пожар.
"Мадьяр" проинформировал, что украинские бойцы нанесли серии ударов по объектам российской армии. В частности, в СБС ВСУ подтвердили удар по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии.
Отдельно украинские дроны ударили по зенитным ракетным комплексам "Бук-М3" и "Тор-М2" в Запорожье и Донецкой области. Также под прицелом ВСУ была редкая радиолокационная станция "Зоопарк-1М".
На Луганщине россияне потеряли склады материально-технического обеспечения в районе Суходольска, а также склады БпЛА и пункт предполетной подготовки дронов в Степном Донецкой области.