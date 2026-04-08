Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.

Что удалось поразить Силам обороны?

Украинские бойцы ударили по нефтебазам в Феодосии, из-за чего там возник пожар, а также атаковали вражеские объекты в Гвардейском на территории Крыма.

Кроме того, удалось также поразить склады материально-технических средств россиян в районах Светлого в Запорожской области, в Суходольске на Луганщине и на территории Большой Новоселки в Донецкой области.