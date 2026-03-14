Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Що відомо про атаки на пускові установки "Іскандерів"?

ССО ЗСУ далекобійними дронами ударили по пускових установках оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Військові розповіли, що одну з них знищили поблизу села Вишневе на ТОТ Криму.

Машина вже була виведена з місця дислокації у район пуску і перебувала замаскована у лісосмузі. Пускова установка була споряджена ракетами і її обслуговував екіпаж,

– додали оборонці.

Поки росіяни готували обстріл, кілька українських дронів уразили установку. Опісля відбулась вторинна детонація боєкомплекту, повідомили в ССО ЗСУ.