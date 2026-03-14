По словам главкома Александра Сырского, уже в течение 3 месяцев потери оккупантов превышают количество привлеченных новобранцев.
Сколько оккупантов и техники ликвидировано на 14 марта 2026 года?
Что известно о росте потерь оккупантов?
- Командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й ОМБр Михаил Трач объяснил, что зимой снег, мороз и дождь затрудняли наблюдение за врагом. Из-за плохой погоды и ограниченной аэроразведки российские подразделения могли незаметно перемещаться и применять тактику "просачивания". По его словам, большинство продвижений россиян происходило именно под прикрытием непогоды.
- В то же время с потеплением ситуация меняетсяукраинские военные лучше видят противника и могут эффективнее его уничтожать. Хотя враг имеет преимущество в живой силе, в хорошую погоду это приводит к большим потерям. Даже российские блогеры признают, что продвижение оккупантов дается им очень дорогой ценой.
- По словам главкома Сырского, российская армия ежедневно теряла около 1031 человека в течение всей зимы 2025 – 2026 годов. Всего за зиму ликвидировано или ранено 92 850 военных.
- Недавно украинская разведка получила секретные документы, в которых содержится российская оценка потерь на поле боя. Противник признает, что из 100% потерь – 62% – это убитые и 38% – раненые. В закрытых официальных докладах россияне указывают уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых.