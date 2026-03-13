Головком Сырский заявил, что Кремль не намерен прекращать наступательные действия, несмотря на значительные потери на поле боя. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Смотрите также Российский "Кремний Эл" уничтожен, – в Defense Express раскрыли, как это удалось

Что известно о потерях России в войне с Украиной?

По словам Сырского, потери российской армии в войне против Украины уже три месяца подряд превышают количество новобранцев, которых Москва может привлечь.

Известно, что Главнокомандующий ВСУ также провел встречу с главнокомандующим Вооруженных сил Швеции Микаэлем Классоном. Во время встречи обсуждали оперативную обстановку на фронте длиной 1200 километров, а также потребности ВСУ в вооружении и военной технике.

Сирский подчеркнул, что визит шведского коллеги является сигналом того, что партнерство с Украиной остается стратегическим приоритетом Швеции.

Что известно другие потери россиян в войне с Украиной?