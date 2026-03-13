Головком Сырский заявил, что Кремль не намерен прекращать наступательные действия, несмотря на значительные потери на поле боя. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
По словам Сырского, потери российской армии в войне против Украины уже три месяца подряд превышают количество новобранцев, которых Москва может привлечь.
Известно, что Главнокомандующий ВСУ также провел встречу с главнокомандующим Вооруженных сил Швеции Микаэлем Классоном. Во время встречи обсуждали оперативную обстановку на фронте длиной 1200 километров, а также потребности ВСУ в вооружении и военной технике.
Сирский подчеркнул, что визит шведского коллеги является сигналом того, что партнерство с Украиной остается стратегическим приоритетом Швеции.
Генштаб сообщил, что оккупанты потеряли по меньшей мере 860 солдат за последние сутки. С начала вторжения Россия также потеряла значительное количество техники, в частности 11 773 танка и 24 202 боевых бронированных машин.
На днях, украинские защитники уничтожили ЗРК С-300В, радиолокационную станцию С-300 и склады боеприпасов на оккупированных территориях. Известно, что в результате атаки было поражено более 6000 вражеских боеприпасов.
Под удар также попали пункты управления российской армии в Селидово. В результате успешной спецоперации были поражены пункты размещения и командования различных подразделений российских войск под Покровском.